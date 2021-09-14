14 Eylül 2021, Salı
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Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' hakim karşısında! Mehmet Aydın'dan mahkemede dikkat çeken sözler
Çiftlik Bank davası devam ediyor. Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp yurt dışına kaçtıktan sonra 2 ay önce tutuklanan “Tosuncuk” takma adı ile tanınan Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ilk kez mahkeme salonuna getirildi. Mağdurlarla karşı karşıya gelen Aydın savunmasında "Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan malvarlıklarımdan karşılamak isterim" şeklinde konuştu.