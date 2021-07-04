Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ı neler bekliyor? Teslim olması cezasını hafifletir mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından 1 Temmuz'da Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu ve aydın dün akşam Türkiye'ye getirildi. Peki Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın neyle suçlanacak? 'Tosuncuk'u neler bekliyor? Hukuki süreç nasıl işleyecek? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ı neler bekliyor? Teslim olması cezasını hafifletir mi? Avukat Erhan Oğuz Düzcü A Haber'de değerlendirdi. Düzcü, "Her suç mağduru için ayrı ceza verilmesi gerekiyor. Her türlü cezasını alacak. Yüksek ihtimalle hayatının sonuna kadar cezaevinde geçirecek." dedi.

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