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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ı neler bekliyor? Teslim olması cezasını hafifletir mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 04.07.2021 10:33
Güncelleme:04.07.2021 10:34
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından 1 Temmuz'da Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu ve aydın dün akşam Türkiye'ye getirildi. Peki Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın neyle suçlanacak? 'Tosuncuk'u neler bekliyor? Hukuki süreç nasıl işleyecek? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ı neler bekliyor? Teslim olması cezasını hafifletir mi? Avukat Erhan Oğuz Düzcü A Haber'de değerlendirdi. Düzcü, "Her suç mağduru için ayrı ceza verilmesi gerekiyor. Her türlü cezasını alacak. Yüksek ihtimalle hayatının sonuna kadar cezaevinde geçirecek." dedi.
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