Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın (TOSUNCUK) operasyonundaki MİT detayını A Haber'de anlattı | İşte sıradaki hedefler...

Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, A Haber’de Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın’ın Türkiye’ye getirilişi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Erandaç, “Bu bir MİT operasyonudur” dedi ve nedenlerini açıkladı. Öte yandan Erandaç, “Yakında diğer bitcoinci de (Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer) getirilecek. İnanılmaz adamlar getiriliyor. FETÖ’den PKK’dan getiriliyor. Ve bunun arkasından da Sedat Peker ile ilgili de müthiş çalımlamalar yapıldığı duyuluyor. Dünyanın istihbarat örgütleri nasıl çalışıyorsa MİT de böyle çalışıyor. Olayı böyle değerlendirmekte yarar var.” ifadelerine yer verdi.

Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, son dönemlerde yapılan MİT operasyonları ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

MİT'İN YÜKSELİŞİ

Türkiye'de 20 yıldır siyasi istikrarın olduğuna dikkat çeken Erandaç, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti ve şimdi de Cumhur İttifakı, milli lider Devlet Bahçeli ile beraber Türkiye'de çok önemli bir gelişme sağlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) önce Emre Taner ile arından Hakan Fidan'la inanılmaz bir kadrolaşma, yeni isimlerle önemli gelişmeler sağladı" ifadelerine yer verdi.

"MİT'in bir diğer özelliği de iç istihbarat ile dış istihbaratı ayrıdır" şeklinde konuşan Erandaç sözlerini şöyle sürdürdü;



"BİTCOİN'DEN GELİR ELDE ETTİĞİ BELLİ"

Dış istihbaratta inanılmaz gelişmeler sağlandı. Ki bunu birçok olayda; PKK, FETÖ'ye karşı dünyanın neresinde olursa olsun buluyorlar ve getiriyorlar. Şimdi bunlar kaçak (Mehmet Aydın) bu kaçağın bir özelliği var. Türkiye'de "TOSUNCUK" ile ilgili ocak ayında Brezilya'da diye birçok haber çıktı. Brezilya'yı çok seven birisi. Orada sefa talimleri var ve bir para kazandığı belli. Bitcoin'den gelir elde ettiği belli.

"EĞER YAKALANSAYDI ORADA…"

Bir ülkede kırmızı bültenle aransanız bile sizi koruyan bir mafya teşkilatı varıdır. Bunlara para yedirmeniz gerekiyor. Bunlar hem sizin paranızı alır hem de korur. Brezilya'da da daha önce yakalanmaması, daha sonra Belarus'a geliyor, Balkanlar'da geziyor. Sonra tekrar Brezilya'ya gidiyor. Sonra Uruguay var, Arjantin var. Yani bu dolaşmayı yaparken etrafta para harcıyor. Gördü ki; bizim MİT'in inanılmaz kadroları vardır. Dünya çapında MOSSAD da böyledir. Bu kadrolar o bölgelerde yaşar, o bölgelerde gidip gelir. MİT'in yakında kendisini kapacağını anladı. Gelen bilgi bu şekilde. Eğer yakalansaydı orada belki Brezilya alacaktı. Hapishane olayı ve yargılanma... Türkiye isteyecekti.

"BU MİT'İN BİR OPERASYONUDUR"

Önemli olan bu parasıyla beraber MİT'in dünya çapındaki sıkıştırması var. Bu MİT'in bir operasyonudur. Haberler gitmiştir. Çünkü bunun (Mehmet Aydın) Brezilya'da beraber iş yaptığı çok yakın dostları, arkadaşları, ortaklıkları var. Türkiye'den oralara gitmiş isimler var. Bunlarla birliktelikleri basında çıkmaya başladı. Bunun Brezilya'da olduğunu MİT zaten biliyordu. Kademe kademe ağını sarmıştır. Sarıldığını anladı ve 'Teslim oluyorum' dedi.

"BİR ŞEYLER YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR! YAPAMAYACAK"

Ve onun altından da bir bilgi verdi. Alacaklarım var vereceklerim var, ben veririm paramı ondan sonra da Türkiye'ye gelerek para gücüyle bir şeyler yapabileceğini düşünüyor. Yapamayacak! Çünkü toplumsal tepki çok artış durumda.





"SEDAT PEKER İLE İLGİLİ DE ÇALIŞMALAR VAR"

Yakında diğer bitcoinci de (Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer) getirilecek. İnanılmaz adamlar getiriliyor. FETÖ'den PKK'dan getiriliyor. Ve bunun arkasından da Sedat Peker ile ilgili de müthiş çalımlamalar yapıldığı duyuluyor. Dünyanın istihbarat örgütleri nasıl çalışıyorsa MİT de böyle çalışıyor. Olayı böyle değerlendirmekte yarar var.





