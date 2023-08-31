31 Ağustos 2023, Perşembe
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Çiftçilik ve hayvancılıkta yaş oranı yükseldi! Gençler bu işlerden kaçıyor
Son verilere göre; tarım ve hayvancılıkla ilgilenenlerin yaş ortalaması her geçen gün artıyor. Ortalama yaş şu anda 58. Türkiye'deki çiftçilerin sadece yüzde 1'i, 18 ila 24 yaş arasında. Peki gençler neden bu meslekleri tercih etmiyor? Köylerdeki son durum ne? İşte bu sorunun yanıtını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, İstanbul'un köylerinde aradı.