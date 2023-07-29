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Çiftçilerin çiçekleri parkları süslüyor! Bursalı çiftçilere kırsal kalkınma desteği

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 14:59
Güncelleme:29.07.2023 15:00
Bursa'nın park ve bahçe çiçekleri kırsal kalkınma ile desteklenen çiftçilerden sağlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül'ün konuğu olan Tarım AŞ. Genel Müdürü Semih Polat anlattı.
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