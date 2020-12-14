Son dakika haberi... Kabine bugün toplanıyor. 2 hafta önce alınan tedbirlerin, koronavirüs tablosuna yansıması ele alınacak. Alınması gereken ek tedbirler varsa, bunlar da görüşülecek. Kira ücretleri de kabinenin gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Son dakika haberi... Kabine bugün toplanıyor. 2 hafta önce alınan tedbirlerin, koronavirüs tablosuna yansıması ele alınacak. Alınması gereken ek tedbirler varsa, bunlar da görüşülecek. Kira ücretleri de kabinenin gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.