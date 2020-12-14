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Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Esnafa kira desteği müjdesi detayları neler? A Haber muhabiri aktardı

A Haber
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Giriş: 14.12.2020 09:55
Güncelleme:14.12.2020 10:34
Son dakika haberi... Kabine bugün toplanıyor. 2 hafta önce alınan tedbirlerin, koronavirüs tablosuna yansıması ele alınacak. Alınması gereken ek tedbirler varsa, bunlar da görüşülecek. Kira ücretleri de kabinenin gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Son dakika haberi... Kabine bugün toplanıyor. 2 hafta önce alınan tedbirlerin, koronavirüs tablosuna yansıması ele alınacak. Alınması gereken ek tedbirler varsa, bunlar da görüşülecek. Kira ücretleri de kabinenin gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Kabine bugün toplanıyor! Ek kısıtlama mı esneme mi? Kira müjdesi... KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR! EK KISITLAMA MI ESNEME Mİ? KİRA MÜJDESİ...

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Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Esnafa kira desteği müjdesi detayları neler? A Haber muhabiri aktardı
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