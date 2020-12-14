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Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Esnafa kira desteği müjdesi detayları neler? A Haber muhabiri aktardı
Son dakika haberi... Kabine bugün toplanıyor. 2 hafta önce alınan tedbirlerin, koronavirüs tablosuna yansıması ele alınacak. Alınması gereken ek tedbirler varsa, bunlar da görüşülecek. Kira ücretleri de kabinenin gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
Son dakika haberi... Kabine bugün toplanıyor. 2 hafta önce alınan tedbirlerin, koronavirüs tablosuna yansıması ele alınacak. Alınması gereken ek tedbirler varsa, bunlar da görüşülecek. Kira ücretleri de kabinenin gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.