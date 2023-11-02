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Cibaliye Kampı uzaydan görüntülendi! Büyük yıkım...

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Giriş: 02.11.2023 10:00
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar ise İsrail'in tonlarca bomba kullanarak yerle bir ettiği Cibaliye Mülteci Kampı'nı uzaydan görüntüledi.
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Cibaliye Kampı uzaydan görüntülendi
Cibaliye Kampı uzaydan görüntülendi
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