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CIA Direktörü Burns’e ABD’de Enes Kanter tepkisi!

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Giriş: 04.05.2022 10:19
FETÖ'cü firari Enes Kanter, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. O fotoğrafa ABD'li analistlerden sert tepki geldi. Politika analisti Michael Doran, FETÖ'cü Kanter ile CIA Direktörü Burns’ün fotoğrafına "ilişkiler açısından hiç de mantıklı değil" açıklamasında bulundu.
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