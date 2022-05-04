04 Mayıs 2022, Çarşamba
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CIA Direktörü Burns’e ABD’de Enes Kanter tepkisi!
FETÖ'cü firari Enes Kanter, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. O fotoğrafa ABD'li analistlerden sert tepki geldi. Politika analisti Michael Doran, FETÖ'cü Kanter ile CIA Direktörü Burns’ün fotoğrafına "ilişkiler açısından hiç de mantıklı değil" açıklamasında bulundu.