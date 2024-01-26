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CIA Başkanı bölge turunda! Willıam Burn’ün İsrail, Katar ve Mısır’a gideceği öğrenildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 01:11
Willıam Burn’ün İsrail, Katar ve Mısır’a gideceği öğrenildi. İsrail’de ses kaydı krizi yaşanıyor. Başbakan Netanyahu'nun Katar'a yönelik sözleri tepkiye neden oldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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