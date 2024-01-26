CIA Başkanı bölge turunda! Willıam Burn’ün İsrail, Katar ve Mısır’a gideceği öğrenildi

Willıam Burn’ün İsrail, Katar ve Mısır’a gideceği öğrenildi. İsrail’de ses kaydı krizi yaşanıyor. Başbakan Netanyahu'nun Katar'a yönelik sözleri tepkiye neden oldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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