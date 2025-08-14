CHP’yi karıştıran istifa iddiası! CHP’de yeniden koltuk savaşı

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları siyaset kulislerini de hareketlendirdi. Çünkü Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun üç ilçe belediye başkanıyla birlikte AK Parti'ye katılacağı iddiası konuşuluyordu. CHP içinde ciddi bir krize de neden oldu. Parti yönetimi o krizi aşmak için Aydın'a bir heyet gönderdi.

