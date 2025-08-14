14 Ağustos 2025, Perşembe

CHP'yi karıştıran istifa iddiası! CHP'de yeniden koltuk savaşı
CHP’yi karıştıran istifa iddiası! CHP’de yeniden koltuk savaşı

CHP’yi karıştıran istifa iddiası! CHP’de yeniden koltuk savaşı

Giriş: 14.08.2025 10:29
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları siyaset kulislerini de hareketlendirdi. Çünkü Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun üç ilçe belediye başkanıyla birlikte AK Parti'ye katılacağı iddiası konuşuluyordu. CHP içinde ciddi bir krize de neden oldu. Parti yönetimi o krizi aşmak için Aydın'a bir heyet gönderdi.
