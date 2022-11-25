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CHP’ye yakın gazetecilerden tepki çeken sözler! Özlem Gürses PKK/YPY’yi aklamaya çalıştı

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 10:25
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses, Taksim'deki bombalı eylemi gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'yi aklamaya çalıştı. Yine çok tartışılacak açıklamalara imza attı.
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