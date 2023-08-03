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CHP'ye "İttifak bitti" göndermesi

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 14:37
İYİ Parti'den "Yerel seçime CHP ile katılmayacağız" mesajları geldi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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