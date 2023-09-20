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CHP'ye ilk kurşunu İzmir'de sıktı! İYİ Parti'de Meral Akşener İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ümit Özlale'yi açıkladı

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Giriş: 20.09.2023 16:53
Yerel seçimler öncesi CHP ile adeta "at pazarlığına" tutuşan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Aday olarak açıklanan Özlale, geçtiğimiz günlerde "İzmir Büyükşehir'in yarısı bankamatik memuru" açıklamasında bulunmuştu.
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