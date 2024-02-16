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CHP’ye “Ben Kemal geliyorum” mesajı mı? "Bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki”

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 18:33
CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından öyle bir fotoğraf paylaştı ki gündem oldu. İşte o fotoğraf ve fotoğrafta yer alan siyaset kulislerini heyecanlandıran o yazı....
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