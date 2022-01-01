CHP’nin yerli aşı iddiası da tutmadı! Muhalefetin yerli aşı sessizliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aşı tedariği konusunda hükümeti beceriksizlikle suçlamış, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de yapılan çalışmaları görmezden gelerek, ''kendi aşımızı üretemiyoruz'' eleştirisinde bulunmuştu. Yerli aşı vatandaşın hizmetine sunulduktan sonra muhalefet cephesi sessizliğe büründü.

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