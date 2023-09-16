CHP'nin yeni Genel Başkan adayı Özgür Özel'e İzmir'de protesto: Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu

CHP'de Genel Başkanlığı açıklayan Özgür Özel, İzmir İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunurken, bir grup genç tarafından salonda "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı. Özel ise gençlere dönerek "Bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Bu talimatı veren de beni susturamaz" dedi. Bu olaydan sonra gerilimin arttığı salonda blok liste tartışması çıkarken salondaki birbirine girdi.