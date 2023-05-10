CHP’nin trol ağı deşifre oldu! 6 ağ üzerinden 40 milyon kişiye algı operasyonu

CHP'ye doğrudan bağlı olduğu iddia edilen troll ağı deşifre oldu. Firari FETÖ’cülerin yönettiği altı ağ üzerinden asılsız iddialar ve manipülatif paylaşımlarla algı operasyonları yapılıyor.

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