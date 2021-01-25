CHP'nin tek derdi 'Erdoğan'ı indirmek! Aytuğ Atıcı'nın sözleri büyük tepki çekti

Özel bir TV kanalında yayınlanan bir canlı yayın programına katılan CHP'li Aytuğ Atıcı, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözleri ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Erdoğan gitsin diye canımı veririm. Vallahi de billahi de dese ki 'canın mı Erdoğan'ın gitmesi mi?' 'al canımı' derim.' dedi. Atıcı'nın nefret sözleri tepki çekti.

Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Özel bir TV kanalında yayınlanan bir canlı yayın programına katıldı. Aytuğ Atıcı, iktidar değişikliğinin konuşulduğu programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için canını bile verebileceğini söyledi.

"ERDOĞAN'IN DÜŞMESİ İÇİN CANIMI VERİRİM"

Atıcı, "Biz Tayyip Erdoğan yarın düşsün isteriz. Net! Ama nasıl? Demokratik yollarla, seçim konulsun, yarın iktidarı terk etsin isteriz. Bunun için de canımı veririm. Açık söylüyorum. Vallahi de billahi de al canımı derim. Bu kadar bilenmiş ve adanmışım." ifadelerini kullandı.

Atıcı, diğer program katılımcılarının bu sözlerine tepkisi üzerine ise, "Ben binlerce kez televizyona çıkmışımdır. Benim lafımın nereye gideceğini bizi dinleyenler bilirler. Tayyip Erdoğan'ın yarın, demokratik yollarla gitmesi için her şeyi yaparım. Böyle demiş olalım." dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Atıcı'nın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Atıcı'ya sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Atıcı'ya tepki gösteren bir kullanıcının, "15 Temmuz Darbe girişimine katılsaydı ya. Gitmesi için canını verirdi belki." paylaşımı dikkat çekti.