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CHP’nin şoförü otobüsü polisin üzerinde sürdü! Şoföre ev hapsi

CHP’nin şoförü otobüsü polisin üzerinde sürdü! Şoföre ev hapsi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 08:51
Ankara'da 23 Nisan'da kayda geçen görüntüler, CHP'nin otobüsünü kullanan şoförün bir kadın polisin canına nasıl kastettiğini gözler önüne serdi. "Dur" ihtarına uymayan şoför, otobüsü polisin üzerine sürdü. Kadın polis otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gözaltına alınan şoföre ev hapsi verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin konuyla ilgili kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarına sert tepki gösterdi.
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CHP’nin şoförü otobüsü polisin üzerinde sürdü! Şoföre ev hapsi
CHP’nin şoförü otobüsü polisin üzerinde sürdü!
CHP’nin şoförü otobüsü polisin üzerinde sürdü!
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