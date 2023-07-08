09 Temmuz 2023, Pazar
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CHP'nin skandal belediyecilik örneği! Tunç Soyer'in hizmet rezaleti yine gündemde! Spor spikeri Emre Tilev İzmir'deki kötü yolları ralliye benzetti...
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar devam ediyor. İzmirli vatandaşların canına tak ettiren Tunç Soyer, 'hizmet' kelimesinin sözlük anlamını unutmuş bir nitelikte. Son günlerde huzur kaçıran olaylara vatandaşın isyanı sürüyor. Seçimlerdeki hezimetin ardından, yapılan saçma yatırımlar ile gündeme gelmeye çalışmanın yanı sıra, bayram vakti depremzedeleri evlerinden kovmak gibi vicdansızca yapılan hareketler şaşkınlıkla takip ediliyor. Türkiye'nin önemli tatil bölgelerinden İzmir'de yolların bu kadar kötü kalması ve bunun için çalışmaların hala daha gerçekleştirilmemesi vatandaşları olumsuz etkiliyor. Spor spikeri Emre Tilev, Seferihisar ilçesinde köstebek yuvasına dönmüş rezil yolları tiye alarak anlattı. Tilev, "Medeniyetler dünyasında ralli şampiyonasına hoş geldiniz. Sağda bir çukur, solda bir çukur, çukur olmayan yer var mı?" dedi.