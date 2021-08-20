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CHP'nin sınır tutarsızlığı! “Sınır namus” diyenler sınırımızda PYD’yi istedi

A Haber
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Giriş: 20.08.2021 11:32
Güncelleme:21.08.2021 11:32
Cumhuriyet Halk Partisi, son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan göçmen konusuna ilişkin "Sınır namustur" kampanyası başlattı. Ancak sığınmacılar olunca "Sınır namus" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, terör örgütü PYD/YPG olunca farklı bir tutum sergiliyor. İşte CHP'nin sınır konusundaki tutarsızlığı...
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