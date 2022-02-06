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CHP'nin 'prestij' projesi vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı: Boşa harcanmış milli servet!

İHA
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Giriş: 06.02.2022 11:52
CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2014 seçimlerinde prestij projem diyerek vaatte bulunduğu Yıldıztepe, 7 buçuk yılın ardından sadece ilk etabı tamamlandı. Bursalıların yıllardır beklediği proje, hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Vatandaşlar 'ucube' yakıştırması yaparken, "Boşa harcanmış milli servet" yorumları da geldi.
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