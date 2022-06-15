CHP’nin polis çelişkisi! CHP’de eylem ve söylem çelişkisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak MYK toplantısının ardından polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e isim vermeden tepki göstermiş bunun kabul edilemez olduğunu dile getirmişti. Öztrak'ın bu açıklamaları tutarsızlık olarak değerlendirildi. Öyleki CHP'de polise tokat atan ve polise taş atılabilir diyen milletvekilleri hala partide siyaset yapıyor.

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