03 Ocak 2023, Salı
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CHP’nin özerlik politikası! CHP özerlik talebiyle neyi hedefliyor?
Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturduktan bir yıl sonra 2011'de Hakkari'de özerklik vaadinde bulundu. Ana muhalefet liderinin bu vaadi, parti politikası haline geldi. Seçim bildirgelerinde yer verildi. Tepki çeken vaat yıllar sonra Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi tarafından da tekrarlandı. Tartışmalar sürerken bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan geldi. Ali Babacan, vatandaşlık tanımını değiştirmek Kürtçe’yi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini de dile getirdi.