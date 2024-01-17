CHP'nin oy uğruna yapmayacağı iş yok! DEM Partili vekilden Öcalan itirafı: İttifaklarımız kabullendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel göreve geldiği ilk günden itibaren yaptığı hareket ve açıklamalarla PKK'nın partisi DEM Parti'ye yanlarken DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük talebinde bulundu. CHP'nin de bu durumu kabullendiğini ima eden Ayan "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan'ın kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. İşte detaylar...