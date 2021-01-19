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CHP'nin oy oranını canlı yayında açıkladı! Melik Yiğitel'den flaş açıklama: Millet İttifakı "AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı" ile bir yere kadar gelebilir

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Giriş: 19.01.2021 00:00
Güncelleme:19.01.2021 00:01
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı özelinde açıklamalarda bulundu. 2 partinin ittifaktan ayrılacağını açıklayan Yiğitel, CHP'nin bugünkü oy oranını da açıkladı. Yiğitel ayrıca Millet İttifakının "AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı" ile bir yere kadar gelebileceğini sözlerine ekledi.
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