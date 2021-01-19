TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı özelinde açıklamalarda bulundu. 2 partinin ittifaktan ayrılacağını açıklayan Yiğitel, CHP'nin bugünkü oy oranını da açıkladı. Yiğitel ayrıca Millet İttifakının "AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı" ile bir yere kadar gelebileceğini sözlerine ekledi.