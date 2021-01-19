- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
CHP'nin oy oranını canlı yayında açıkladı! Melik Yiğitel'den flaş açıklama: Millet İttifakı "AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı" ile bir yere kadar gelebilir
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı özelinde açıklamalarda bulundu. 2 partinin ittifaktan ayrılacağını açıklayan Yiğitel, CHP'nin bugünkü oy oranını da açıkladı. Yiğitel ayrıca Millet İttifakının "AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı" ile bir yere kadar gelebileceğini sözlerine ekledi.