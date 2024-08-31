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CHP'nin onur konuğu oldu!

CHP'nin onur konuğu oldu! "Tam bir şuursuzluk"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 21:47
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de bir açılışa katıldı. Orada kayda geçen görüntüler ise büyük tepki çekti. Toplumda ayrışmaya karşı olduğunu her fırsatta dile getiren genel başkan, protokol koltuklarından birine, o ayrışmanın taraflarından birini oturttu. AK Partili seçmene hakaret ettiği için tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu en ön sırada ağırladı. En sert tepki de hükümet kanadından geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Bu asla kabul edilemez" dedi.
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Tam bir şuursuzluk
"Tam bir şuursuzluk"
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