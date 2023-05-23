23 Mayıs 2023, Salı
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CHP’nin milliyetçilik tiyatrosu patlak verdi! Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir’de yaptığı konuşma sırasında terör suçlarından tutulu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ‘Özgürlük’ başlıklı açılan pankarta kayıtsız kalamadı. Seçimlerin ardından milli iradenin karşısında ezilerek varlık gösteremeyen 7’linin son dönemde milliyetçi tiyatrosu oynayarak vatandaşların oylarına talip olması ve bu konuda söylemlerde bulunması bir noktada patlak verdi. Bugün ise mitingde gördüğü Demirtaş pankartına kayıtsız kalamayan İmamoğlu, "Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i yok. Herkes için adalet" dedi.