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CHP’nin logosu değişti! Genel Başkan ile birlikte logo değişti

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Giriş: 19.02.2024 16:45
Güncelleme:19.02.2024 16:49
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi devralan CHP Genel Başkanı Özgür Özel partinin logosunu değiştirdi. İşte ana muhalefet partisinin yeni logosu…
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