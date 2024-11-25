25 Kasım 2024, Pazartesi
CHP'nin "kreşler kapatılıyor" iddiasına A Haber'de yanıt: Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'e katıldı. CHP’li belediyelerin "milli eğitim bakanlığı kreşleri kapatıyor" iddialarına tepki gösterdi. Tekin "kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalı" dedi. Bakan tekin, 2005'te belediyeler tarafından kreş açılmasının önünü açan kanunun CHP tarafından anayasa mahkemesine götürerek iptal edildiğini vurguladı.