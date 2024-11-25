25 Kasım 2024, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
CHP'nin

CHP'nin "kreşler kapatılıyor" iddiasına A Haber'de yanıt: Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2024 18:51
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'e katıldı. CHP’li belediyelerin "milli eğitim bakanlığı kreşleri kapatıyor" iddialarına tepki gösterdi. Tekin "kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalı" dedi. Bakan tekin, 2005'te belediyeler tarafından kreş açılmasının önünü açan kanunun CHP tarafından anayasa mahkemesine götürerek iptal edildiğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tam bir akıl tutulması Oyuncu Ali Atay’ın skandal sözler!
"Tam bir akıl tutulması" Oyuncu Ali Atay'ın skandal sözler!
CHP’nin kreşler kapatılıyor iddiasına A Haber’de yanıt!
CHP'nin "kreşler kapatılıyor" iddiasına A Haber'de yanıt!
Rusya hangi ülkeleri kaç dakikada vurabilir?
Rusya hangi ülkeleri kaç dakikada vurabilir?
Başkan Erdoğan – Rutte görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan – Rutte görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası
Erdoğan Rutte görüşmesinden ilk kare
Erdoğan Rutte görüşmesinden ilk kare
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’de
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'de
NATO Genel Sekreteri Ankara’da
NATO Genel Sekreteri Ankara'da
İşte Salim Güran’ı tutuklatan rapor
İşte Salim Güran’ı tutuklatan rapor
Bahçeli’nin çağrısı ne anlama geliyor?
Bahçeli’nin çağrısı ne anlama geliyor?
Yasa dışı bahis soruşturması
Yasa dışı bahis soruşturması
Dünya diken üstünde!
Dünya diken üstünde!
Daha Fazla Video Göster