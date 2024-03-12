CHP'nin kirli ortağı DEM'den skandal 'kürdistan' çıkışı! Başkan Erdoğan'ın terörle mücadele vurgusunu kaldıramadı

Yerel seçimlere giderayak CHP'nin bir numaralı ittifak ortağı olan terörün siyasi ayağı DEM Parti'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Daha önce birçok kez 'kürdistan' nidaları atan ve bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadeleye yönelik sözlerini hazmedemeyerek 'teröristan' sözlerinden duyduğu rahatsızlığı skandal ifadelerle dile getirdi.

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