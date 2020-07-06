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CHP'nin kıdem tazminatı pankartına tepki! "Utanmıyor musunuz bunu yazmaya"

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Giriş: 06.07.2020 18:03
Güncelleme:06.07.2020 18:04
Adana'da CHP İl Başkanlığı sokaklara kıdem tazminatını eleştiren pankartlar astı. CHP'li belediyenin yaptığı bu eyleme ilk tepki ise işten çıkarılan emekçilerden geldi. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın işten çıkarttığı yaklaşık 3 bin işçi ise kıdem tazminatlarını alamadığı için "Hiç utanmadınız mı bu pankartı buraya asarken" diyerek isyan etti.
CHP'nin kıdem tazminatı pankartına tepki!
CHP'nin kıdem tazminatı pankartına tepki!
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