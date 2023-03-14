14 Mart 2023, Salı
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CHP'nin kanalında olay sözler! Vatandaşın sözleri tokat gibi çarptı: Şimdi bunu rahatça söyleyebiliyorum
CHP'nin fonladığı Tele1'in sokak röportajında mikrofon uzatılan Vanlı vatandaşın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Cumhur İttifakı'ndan daha iyisi olmadığını anlatan vatandaş, "80 senedir sarıkla, örtüyle, camiyle, imam hatiple uğraştılar. En iyi günlerimiz bugünlerdir. 80 senemiz nereye gitti? Ben 'Vanlıyım' dediğim zaman, sanki boynuz indirirlerdi kafama. Van bu ülkenin bir vilayeti değil mi, neden kızıyorsunuz? Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum." dedi