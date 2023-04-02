02 Nisan 2023, Pazar
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CHP'nin kanalı Halk TV iyice zıvanadan çıktı! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi
CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seccadeye basma' skandalını örtmek isteyen Halk TV'de bir skandala daha imza atıldı. CHP yandaşı gazeteci Mehmet Tezkan, Bağcılar'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemeye gelen vatandaşlara hakaret etti ve 'cahil' ifadelerini kullandı.