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CHP'nin kanalı Halk TV iyice zıvanadan çıktı! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi

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Giriş: 02.04.2023 22:17
CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seccadeye basma' skandalını örtmek isteyen Halk TV'de bir skandala daha imza atıldı. CHP yandaşı gazeteci Mehmet Tezkan, Bağcılar'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemeye gelen vatandaşlara hakaret etti ve 'cahil' ifadelerini kullandı.
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