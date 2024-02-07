07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’nin kalelerinde “pasta” bölüşülemiyor! İstifalar, protestolar...

CHP’nin kalelerinde “pasta” bölüşülemiyor! İstifalar, protestolar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2024 09:35
Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu birçok noktada hızla adaylarını belirleyen CHP, "kale" olarak adlandırdığı il ve ilçelerde ise birbirine girdi. Taht oyunlarıyla devam eden aday belirleme sürecinde bugüne kadar İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Çiğli ve Ataşehir gibi başlıca noktalarda partide büyük krizler patlak verdi. Çekişmenin zirve yaptığı Çankaya ve Kadıköy adayları ise haftalardır belirlenemiyor.
DEM’e veto talimatı nereden geldi?
DEM’e veto talimatı nereden geldi?
Adaylar tamam sıra Meclis üyelerinde
Adaylar tamam sıra Meclis üyelerinde
Evler teslim edildi! Gözlerdeki mutluluk
Evler teslim edildi! Gözlerdeki mutluluk
Azerbaycan’da zafer sonrası ilk seçim!
Azerbaycan'da zafer sonrası ilk seçim!
CHP’nin kalelerinde “pasta” bölüşülemiyor!
CHP’nin kalelerinde “pasta” bölüşülemiyor!
Artvin’de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! A Haber bölgede
Artvin'de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! A Haber bölgede
3. kez ertelenen dönüşü bugün başlıyor!
3. kez ertelenen dönüşü bugün başlıyor!
CHP’de kriz çıkan il ve ilçeler!
CHP’de kriz çıkan il ve ilçeler!
CHP’li İBB’nin kentsel dönüşüm çilesi!
CHP'li İBB'nin kentsel dönüşüm çilesi!
Sosyal konutlar dönüşüm bekliyor!
Sosyal konutlar dönüşüm bekliyor!
Başkan Erdoğan Şanlıurfa’ya gidiyor
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'ya gidiyor
Elazığ ve Konya’da Kafes operasyonu!
Elazığ ve Konya'da Kafes operasyonu!
Daha Fazla Video Göster