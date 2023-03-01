01 Mart 2023, Çarşamba
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CHP'nin kadrolu şairi Ataol Behramoğlu'ndan devlet erkanına tehdit!
CHP'nin kadrolu şairi olarak bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından üstü kapalı bir şekilde Başkan Erdoğan ve devlet erkanını ölümle tehdit etti. Daha önce de İslam inancının gereği olan kurban kesme ibadeti için "canlıları keserek bayram olmaz" diyen Behramoğlu, başörtüsü için de sınırları aşan hakaretler yağdırmıştı. Açıkça tehdit diline başvuran sözde şair, sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yükselince geri adım atmak zorunda kaldı. Tweetlerini silen Cumhuriyet yazarı için çok sayıda kullanıcı "Behramoğlu'na soruşturma açılmayacak mı?" sorusunu yöneltti.