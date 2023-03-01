01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'nin kadrolu şairi Ataol Behramoğlu'ndan devlet erkanına tehdit!

CHP'nin kadrolu şairi Ataol Behramoğlu'ndan devlet erkanına tehdit!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2023 15:25
CHP'nin kadrolu şairi olarak bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından üstü kapalı bir şekilde Başkan Erdoğan ve devlet erkanını ölümle tehdit etti. Daha önce de İslam inancının gereği olan kurban kesme ibadeti için "canlıları keserek bayram olmaz" diyen Behramoğlu, başörtüsü için de sınırları aşan hakaretler yağdırmıştı. Açıkça tehdit diline başvuran sözde şair, sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yükselince geri adım atmak zorunda kaldı. Tweetlerini silen Cumhuriyet yazarı için çok sayıda kullanıcı "Behramoğlu'na soruşturma açılmayacak mı?" sorusunu yöneltti.
1,5 milyon konut nerelere kurulacak?
1,5 milyon konut nerelere kurulacak?
Behramoğlu’ndan devlet erkanına tehdit!
Behramoğlu'ndan devlet erkanına tehdit!
HATSU kaderine terk etti! Devlet ayağa kaldıracak
HATSU kaderine terk etti! Devlet ayağa kaldıracak
CHP’li Eren Erdem İYİ Parti’ye rest çekti
CHP'li Eren Erdem İYİ Parti'ye rest çekti
Riskli binada tapu bekliyorlar
Riskli binada tapu bekliyorlar
Ankara’da deprem riski var mı?
Ankara’da deprem riski var mı?
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Betondaki ölüm tuzağı!
Betondaki ölüm tuzağı!
Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı
Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı
Kılıçdaroğlu’na aday olma çağrısı
Kılıçdaroğlu'na "aday olma" çağrısı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meral Akşener’in adaylık açıklaması
Meral Akşener'in adaylık açıklaması
Daha Fazla Video Göster