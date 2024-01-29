CHP’nin İzmir adayı kim olacak?

CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor. Aday belirleme sürecinde birçok krizin yaşandığı CHP'de İzmir ve ilçe adaylarının belli olması bekleniyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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