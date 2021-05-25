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CHP’nin ittifak çelişkisi! HDP ittifakta var mı yok mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2021 11:40
Güncelleme:25.05.2021 11:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakı ısrarla reddetse de artık mızrak çuvala sığmıyor. Öyle ki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ''HDP de dostumuzdur'' açıklamasını, HDP’ye bakanlık vaatleri takip etti. Yerel seçimlerde işbirliği yapan CHP, HDP ve İYİ Parti'nin yeni hedefi 2023 seçimleri. Ortak motivasyonları ise Başkan Erdoğan karşıtlığı.
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