CHP'nin İstanbul mitinginde HDP bayrakları ve zafer işareti! Kılıçdaroğlu'nun vaatleri sonrası HDPKK'lılar da miting alanında...

Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yol alırken, HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK'ya verdiği vaatler gündemden düşmezken, HDPKK'lılar da Kılıçdaroğlu'na yönelik desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde CHP mitinginde "Öcalan" sloganları atan HDPKK'lılar bugün de İstanbul mitinginde zafer işareti yaparak poz verdi. İşte detaylar...