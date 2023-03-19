19 Mart 2023, Pazar
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CHP'nin ilahiyatçısından haddi aşan sözler: Atatürk'ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir
CHP'ye yakınlığı ile bilinen ilahiyatçı Nazif Ay, Atatürk heykellerine saygı duruşunun farz olduğunu söyledi. 'Noel'i kutlamak farzdır' ve 'Allah lâik bir varlıktır' skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı 'ilahiyatçı' Nazif Ay tepkileri hedefindeki isim oldu.