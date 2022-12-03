03 Aralık 2022, Cumartesi
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CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu programında Selvi Kılıçdaroğlu uyudu
CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım' diyerek duyurduğu Jeremy Rifkin'in konuşma yaptığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyudu.