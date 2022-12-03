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CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu programında Selvi Kılıçdaroğlu uyudu

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Giriş: 03.12.2022 15:41
CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıkladı.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım' diyerek duyurduğu Jeremy Rifkin'in konuşma yaptığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyudu.
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