CHP'nin heykel belediyeciliğine AK Parti'den 1 Nisan göndermeli paylaşım

1 Nisan Şaka Günü'nde AK Parti'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Twitter'da çok konuşulanlar arasına giren videoda CHP'li belediyelerin heykel açılışları tiye alındı.

'Heykel' deyince akla gelen ilk parti şüpehesiz CHP. Büyük-küçük demeden her CHP'li belediye, yönetimindeki il veya ilçelere heykeller yaparak adete parti içinde bir yarışa girdi.

Ancak vatandaş heykel değil icraat istiyor...

Tam da 1 Nisan Şaka Günü'nde AK Parti'den bu konuyla ilgili bir video paylaşımı geldi.

CHP'nin heykel açılışlarını tiye alan videoda, 'Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler' ifadesi ve ardından heykel açılışlarıyla başlayıp, 'tabii ki bu bir şakaydı. İşte gerçekler' yazısının akabinde ülkede AK Parti'nin gerçekleştirdiği icraatlerin görüntüleriyle sürüyor.

Twitter'da TT olan videonun sonunda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gülümsemesine yer verildi.