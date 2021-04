CHP’nin 'Her şeye karşıyım' politikasının altında ne var? Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızlar mı?

İletişimci yazar Ali Saydam bugünkü köşe yazısını CHP’nin "Her şeye karşı" politikasına ayırdı. Halbuki her biri millî bağımsızlık stratejisinin birer ürünü bu projeler. Ali Saydam ana muhalefetin bu karşı çıkışını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Ali Saydam, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cenaze namazında en önde saf tutup namaz kılmasıyla ilgili, “Görünen görüntüler çok iğreti edici. Şaştım kaldım. Canan Kaftancıoğlu provokasyonu bu boyutlara taşıdı. Toplumun değerlerine de karşı.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından 1 Eylül 2016 tarihinde cenaze namazı için ettiği vasiyetinde "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet. Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanması ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

