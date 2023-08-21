21 Ağustos 2023, Pazartesi
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CHP'nin HDP sevdası başlarına daha ne belalar açacak? Bursa'da akılalmaz olay! Kirli ittifakı eleştiren delege hayatının şokunu yaşadı
HDP ile açıktan yapılan ittifak sonucu tabanında büyük kopmalar yaşayan CHP'den geri adım yok. Bursa Osmangazi'de yaşanan olay, CHP'deki teröre yakın siyaset çizgisinin değişmediğini gözler önüne serdi. İlçe teşkilatı kongresinde düşüncelerini ifade eden delege Nedret Yayla HDP ile yapılan ittifaka sert tepki göstererek "İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız." dedi. Yayla’nın sözlerine CHP’lilerden tepki yağarken salondan çıkarıldı.