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CHP'nin hakaretleri ve ötekileştirme dilinin perde arkasında ne var?

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Giriş: 19.04.2021 02:02
Güncelleme:19.04.2021 02:07
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları CHP'li olmayan öğretmen, çiftçi, memur kim varsa hakaret ediyor. Kılıçdaroğlu ve ekibi son olarak asker ve bürokratlara militan diyerek itibarısızlaştırmak istedi. Peki bu ötekileştirme, hakaret ve tehdit muhalefetinin perde arkasında neler var? Detaylar analiz haberimizde...
CHP'nin ötekileştirme dilinin perde arkasında ne var?
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