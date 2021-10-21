CHP'nin "hain" ilan ettiği başkana gurur rozeti Kılıçdaroğlu'ndan! Çıkar uğruna ilkesiz siyaset

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2019 seçimlerinde CHP aday göstermeyi kabul etmeyince DP adayı olarak girdiği seçimi kazandı. O dönemde, Ayvalık'ı kaybetmelerine neden olan Ergin'i neredeyse hain ilan eden CHP, önceki gün ise transfer etti. Kılıçdaroğlu da rozeti takarken, "Gururla takıyorum" dedi.