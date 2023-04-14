14 Nisan 2023, Cuma
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CHP’nin gizlenen “Kürt Raporu”nda ne var? HDP-Kandil ne istedi? Kemal Kılıçdaroğlu ne verdi?
Arka Plan programına konuk olan Gazeteci Abdülkadir Selvi dikkat çeken bir konuya değindi. Selvi, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun HDP'lilerle birlikte hazırladığı "Kürt Raporunu"nun detaylarını anlattı. Selvi, söz konusu raporun CHP'yi seçimlerde olumsuz etkileyeceği için açıklanmasının yasaklandığını belirtti. İşte o açıklamalar...