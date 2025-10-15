CHP’nin Gazze diplomasisi hazımsızlığı! Özgür Özel’den itibarsızlaştırma siyaseti

15 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 08:57
CHP yine itibarsızlaştırma siyasetine başvurdu. Genel Başkan Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'daki tarihi Gazze diplomasisini görmezden geldi. Tartışılacak açıklamalara imza attı.
