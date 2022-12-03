03 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'nin fonladığı Tele 1 Kılıçdaroğlu'nun vizyonuna dayanamayıp yayını kesti!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'deki icazet seferleri sonrasında büyük bir beklentiyle çağrı yaptığı vizyon belgesi, kendi mahallesinde dahi topa tutuldu. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları salona gelmeyip canlı bağlantı ile teknik konuşmalar yaptı, salonda uyuklayanlar olduğu görüldü. 'Tarihi' olarak lanse edilen organizasyonu, CHP tarafından fonlanan Tele 1 yarıda keserken, partiye yakınlığıyla bilinen isimler ise "Vizyonsuzluk nedir?, Akademisyenler 6'lı masaya mı danışmanlık yapacak, CHP'ye mi?" diyerek tepki gösterdi.