CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan imam hatip gafı!

CHP'nin Etimesgut belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu tanıtım toplantısında büyük bi skandala imza attı. Oyuncu kimliği ile tanınan Beşikçioğlu'nun imam hatipliler ile ilgili "ipe sapa gelmez" sözleri kamuoyundan çok sert tepki aldı. Beşikçioğlu sözde imam hatip liselerinden mezun olanları "travmatik" olarak değerlendirdi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "ötekileştirici" bir dille imam hatiplileri adeta "acınası bir durum" olarak değerlendiren Beşikçioğlu için "28 Şubat kafasından kurtul Erdal" ifadelerini kullandı.